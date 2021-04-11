تشارلز ينعى "بابا العزيز"

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"الخليج 365" من لندن: عبر ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عن عالي تقديره لذكرى والده دوق أدنبره الراحل، وقال في نعيه له إنه كان "شخصية محبوبة للغاية ومقدرة".

وقال الأمير تشارلز في حديثه من خارج منزله في منزله في غلوسترشاير: "أعتقد أن والدي، خلال السبعين عامًا الماضية، قد قدم الخدمة الأكثر تميزًا وتكريسًا للملكة، ولأسرتي ، وللبلد وأيضًا للكومنولث بأسره".

وتابع: "وكما يمكنك أن تتخيل، فإن عائلتي وأنا نفتقد والدي بشكل كبير - لقد كان شخصية محبوبًا وتقديرًا للغاية ، وبعيدًا عن أي شيء آخر ، يمكنني أن أتخيل أنه سيتأثر بشدة بعدد الأشخاص الآخرين هنا و في أي مكان آخر حول العالم في الكومنولث ، والذي أعتقد أيضًا أنه يشاركنا خسارتنا وحزننا".

وقال ولي العهد" "وكان بابا العزيز شخصًا مميزًا للغاية ، وأعتقد ، قبل كل شيء ، أنه كان سيدهش من رد الفعل والأشياء المؤثرة التي تُقال عنه.

"ومن وجهة النظر هذه، نحن، عائلتي، ممتنون للغاية لكل ذلك - سيبقينا في هذه الخسارة بالذات وفي هذا الوقت الحزين بشكل خاص."

وجاء نعي الأمير تشارلز لوالده، بعد ان كان زار قلعة وندسور لتهدئة الملكة ومواساتها في الساعات التي تلت وفاة فيليب بسلام أثناء نومه يوم الجمعة عن 99 عامًا.

وأثناء إقامة الأمر فيليب الأخيرة - والأطول - في المستشفى، قام نجاه تشارلز بزيارة لزيارته في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن في فبراير الماضي.

علاقات متباعدة

وتقول تقارير إنه لم يكن يُعتقد دائمًا أن تشارلز، الابن الأكبر للملكة وفيليب، أقام أسهل العلاقات مع والده. وكان فيليب نفسه أدرك أنهما مختلفان في نظرتهما للحياة، حيث قال ذات مرة: "إنه رومانسي وأنا براغماتي. هذا يعني أننا نرى الأشياء بشكل مختلف. ولأنني لا أرى الأشياء على أنها رومانسية ، فأنا لا أشعر بذلك."

وكان تشارلز سار على خطى والده بالالتحاق بمدرسة تشيم في بيركشاير ثم غوردونستون في اسكتلندا. لكن بينما ازدهر فيليب وسط نظام غوردونستون الذي يركز على الهواء الطلق، كره تشارلز ذلك وتعرض للتنمر من قبل الأولاد الآخرين.

لكن جوناثان ديمبلبي، كاتب سيرة تشارلز، قال أيضًا إن تشارلز تذكر الكثير من السعادة في طفولته ويعتقد أن والده بذل قصارى جهده "لقد تذكر كيف علمه فيليب بصبر أن يصنع نماذج، وكيف قرأ له لونغفيلو هياواثا".