حادث جديد.. تفجير يطال منشأة نطنز النووية الإيرانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعرضت منشأة “نظنز” النووية في إيران صباح اليوم الأحد لحادث في جزء من شبكة توزيع الكهرباء لمنشآت تخصيب اليورانيوم في الموقع النووي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي وقوع الحادث وأضاف أنه لم يسفر عن إصابات بشرية وتلوث نووي ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق.منشأة نطنز النووية.

يذكر ان اختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشغيلها في إيران، أصبح مسألة خلافية بين إيران والدول الأعضاء في الإتفاق النووي في الأشهر الأخيرة.

قد يكون التفجير الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية مجدداً اليوم مرتبط بإعلان إيران رسميًا عن تشغيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، حيث هدد الكيان الصهيونى، عدة مرات بأنه سيتدخل، لمنع ايران من تطوير برنامجها النووي.

وأشارت بعض الوسائل الاعلام المقربة من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني حول حادثة منشأة نطنز النووية العام الماضي، بأن جميع المؤشرات تدل على أن الكيان الصهيوني يقف وراء تفجير منشأة نطنز النووية والذي وصف حينها بـ «العمل التخريبي» من قبل الحكومة الايرانية.

تعرض موقع نطنز النووي الإيراني لحادث يوم الأحد يتعلق بشبكة توزيع الكهرباء، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. ونقل التلفزيون الرسمي عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم البرنامج النووي المدني الإيراني، إعلانه عن الحادث. وقال كمالوندي إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو تلوث.