شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع حادث في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل «نطنز» الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، صباح اليوم الأحد، عن وقوع حادث في قسم شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم بمفاعل نطنز.
وأكد “كمالوندي” أن الحادثة لم تؤد إلى تلوث نووي، ولم ينجم عنها أي إصابات، وتعمل الجهات المختصة على التحقق من أسبابها.
ووفق المتحدث فإن “موقع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم الأحد، مؤكدا عدم وجود إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث”.
وأضاف كمالوندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
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