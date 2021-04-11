شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال ارتدادي بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا" أن الزلزال وقع عند الساعة 06:54 بالتوقيت المحلي (11:54 مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش)، ويأتي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس وتسبب بمصرع 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارًا بعدد من المباني.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا أنه من غير المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.