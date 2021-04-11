شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الأحد أن جميع الحالات وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضا 22 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 11 حالة يوم الجمعة. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90410 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635