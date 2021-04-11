شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. تسجيل 152،879 إصابة جديدة بـكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل رقم قياسي بلغ 152879 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 مع استمرار الموجة الثانية من الإصابات في الارتفاع واكتظاظ المستشفيات في أجزاء من البلاد.

وبلغ عدد الوفيات 839 حالة ، وهو أكبر عدد من الوفيات منذ أكثر من خمسة أشهر ، ليرتفع إلى 169.275.

وتعد حصيلة الهند لأكثر من 13.35 مليون حالة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم ، بعد البرازيل والولايات المتحدة فقط.