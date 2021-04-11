شكرا لقرائتكم خبر عن محاصرة 21 عامل تحت الأرض بمنجم في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية في الصين يوم الأحد إن أعمال الإنقاذ جارية بعد غمر منجم فحم في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غرب الصين يوم السبت ، مما أدى إلى محاصرة 21 عاملاً.

ووقع الحادث الساعة 6:10 مساء. يوم السبت ، عندما كان 29 عاملا يقومون بتحديث منجم الفحم في محافظة هوتوبي ، ناحية تشانغجي ذاتية الحكم لقومية هوي. تم انقاذ ثمانية اشخاص.

أكد باو يونغ شنغ نائب رئيس تشانغجى أن العمال محاصرون على عمق حوالى 1200 متر تحت الارض، و قال ما شين ، مدير مكتب إدارة الطوارئ في تشانغجي ، إن البيئة تحت الأرض معقدة للغاية وأن الصرف هو الشاغل الأكبر في الوقت الحالي.

كما تقوم ثلاث مجموعات من معدات الصرف بضخ المياه بسرعة 450 متر مكعب في الساعة. يتم حاليًا تركيب مجموعة رابعة ومن المتوقع أن تضاعف الكفاءة بمجرد تشغيلها.

وتحاول قوات الإنقاذ بنشاط الاتصال بعمال المنجم المحاصرين.