حكام الإمارات تهنئ الملك عبدالله الثاني بمئوية الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمناسبة مئوية تأسيسها.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة الأردنية الهاشمية احتفالاتها بالمئوية الأولى على تأسيسها الذي يصادف 11 أبريل/نيسان الجاري.

يأتي ذلك تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع قيادة وشعبي البلدين الشقيقين والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتتميز العلاقات الإماراتية الأردنية، التي أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، وسار على نهجهما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق العالي المستوى في جميع المجالات، وبالتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية في جميع المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي جعل هذه العلاقات ترتقي إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الناجزة والفاعلة.