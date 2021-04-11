شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بيانات 1.3 مليون من مستخدمي «كلوب هاوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد تقرير نشره موقع «سايبر نيوز» الأمريكي بوقوع تسريب بيانات شخصية لما لا يقل عن 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق «كلوب هاوس». وتضمنت البيانات المسربة لمستخدمي التطبيق أسماءهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفاصيل أخرى، وفق التقرير.

إلى ذلك قد يسيء القراصنة استغلال البيانات الواقعة بين أيديهم، بحسب «سايبر نيوز»، والتي قد تسهل استهداف أصحابها. يذكر أن «سايبر نيوز» كان كشف، الثلاثاء، عن تسريب هائل لبيانات شخصية تعود لنحو 500 مليون من مستخدمي موقع «لينكد إن»، ما يعادل نحو ثلثي عدد مستخدمي المنصة.

يشار إلى أن «كلوب هاوس» اجتاح العالم الافتراضي وجذب الملايين في وقت قصير لكشف عوالمه وما يحمله من جديد.

كما صرح بول دافيسون المدير التنفيذي لـ«كلوب هاوس» في نهاية فبراير الماضي بأن التطبيق يضم الآن أكثر من 10 ملايين مستخدم نشيط أسبوعيا، مما يعني أن قاعدة مستخدمي «كلوب هاوس» وصلت إلى خمسة أضعاف في شهر واحد.

وفي وقت لا يزال التطبيق يتطلب دعوة من مستخدم حالي حتى الآن، ومتوفر لمستخدمي هواتف «آيفون» فقط، غير أن انضمام المشاهير وطريقة التواصل القائمة على الصوت فقط وغير المعهودة سابقا جعلت «كلوب هاوس» يتصدر قائمة أكثر التطبيقات تنزيلا في «آب ستور».