شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" توصى بتشجيع الاستثمارات فى مجالات ذات قيمة مضافة للاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسرعة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة بالمحافظات لتفعيل مركز خدمات المستثمرين بما يمكن من تقديم خدمات الاستثمار بهذه المحافظات للمواطنين .

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020، والمزمع مناقشته اليوم الأحد.

وشددت اللجنة البرلمانية، علي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشجيع الاستثمارات في المجالات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تحتاج الى زيادة في نموها مثل الاستثمار في قطاع الرياضة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع التعدي على الأراضي والعقارات المزمع تخصيصها اللمستثمرين .

ونوهت اللجنة إلي أهمية إدراج اعتماد سنوى لمصروفات بند أبحاث وتجارب لما لهذا البند من أهمية بالنسبة للأنشطة التي تباشرها الهيئة، وبحث أسباب محدودية الاستفادة من الاعتمادات الموجهة لتلبية المتطلبات الاستثمارية للهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير في ظل تزايد رصيدها عاما بعد عام حفاظا على حقوق الهيئة .

ولفتت اللجنة في تقريرها إلي أهمية التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات الدولية في إقامة المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية المتصلة بشئون الاستثمار .

يأتي ذلك كتوصيات اللجنة في ضوء مناقشتها لملاحظات التي وردت في التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات من نتائج فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية من السنة المالية 2019/2020 وفيما يخص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.