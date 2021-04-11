اليوم ..وزيرة الصحة تتفقد عددا من مستشفيات العزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

تتفقد الدكتورة هالة زياد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عددا من مستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، بمحافظة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية، لمرضي فيروس كورونا، في إطار زيارتها الميدانية التي ستستهدف محافظتي قنا وسوهاج.

كانت وزيرة الصحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي أن هناك زيادة طفيفة في إصابات فيروس كورونا ، في محافظات صعيد مصر، بداية من الفيوم وحتى قنا بنسبة 30%، لافتا أنه في نفس التوقيت من العام الماضي كانت الذروة لنشاط الفيروس.