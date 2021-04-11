السيطرة على حريق بمصنع مفروشات في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في مصنع للمفروشات بالسخنة جنوب المحافظة، وأسفر الحريق عن إصابة عامل، ولم يتسبب في سقوط ضحايا

كانت غرفة إطفاء السويس تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مصنع ليتشو للمفروشات فجر اليوم الأحد بالمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" شمال غرب خليج السويس.



ودفعت ادارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لإخماده، بينما دفع مرفق إسعاف السويس بـ 4 سيارات لتأمين موقع الحريق وتقديم الخدمات الطبية حال حدوث إصابات بين العمال أو رجال الحماية المدنية.

وتبين أن الحريق نشب في مخزن الأنسجة والمفروشات، ما تسبب في تصاعد ألسنة اللهب بمنطقة التخزين في المصنع.

وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، وسيطروا على الحريق بينما تجري عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.