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صحيفة: تركيا منحت جنسيتها لـ8 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي

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محمد الفلاح - الأحد 11 أبريل 2021

منحت تركيا جنسيتها لـ8 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما نقل موقع "أحوال تركية".

 

وأوضح الموقع  نقلاً عن"أنقرة غازيتسي'' التركي، أن الدواعش الذين حصلوا على الجنسية، رغم أنهم على قائمة العقوبات التركية بقرار من وزارتي الداخلية والمالية،  اللتين صادرتا أملاكهم وأموالهم بسبب انتمائهم للتنظيم، إلى جانب 86 آخرين، ونشر القرار في الجريدة الرسمية التركية الثلاثاء الماضي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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