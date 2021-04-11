شكرا لقرائتكم خبر عن 15 % من الألمان تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض في ألمانيا أن حوالي 15% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات المعهد أن 2ر15%، أو 7ر12 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى صباح يوم السبت، فيما تلقى 9ر5 % أو ما يساوي 9ر4 مليون شخص الجرعتين.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح يوفر بالفعل مستوى معينًا من الحماية.

وبعد انضمام الممارسين العامين لجهود التطعيم وإتاحة المزيد من اللقاحات، ارتفع عدد الجرعات التي يجري تقديمها يوميا في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي ووصل إلى أكثر من 700 الف يوم الخميس الماضي، لكن العدد انخفض مرة أخرى بعد ذلك.

وشهدت معظم الولايات الألمانية يوم الأربعاء الماضي بداية تقديم الأطباء الممارسين العامين للجرعات.وسيشارك أكثر من 35 الف ممارس عام.

ومع ذلك، قد تتراجع وتيرة التطعيم مرة أخرى قريبا، حيث من المقرر خفض ??????عدد الجرعات المتاحة للممارسين العامين بشكل مؤقت في منتصف نيسان/ أبريل.

ويقول أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا شاريتيه في برلين، إن عدد الأشخاص الذين يدخلون وحدات العناية المركزة في "شاريتيه" زاد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مارتن كرايز، عضو مجلس إدارة "شاريتيه"، إن الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و 60 عاما تأثرت بشدة بشكل خاص لأنهم أقل فرصا حاليا لتلقي التطعيم