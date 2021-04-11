شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 134.93 مليون عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 134.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و58768. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات المؤكدة (الولايات المتحدة - البرازيل – الهند- فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - تركيا - إسبانيا – ألمانيا)

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات (العراق‬‬‬‬- الأردن – المغرب - لبنان - الإمارات – السعودية)