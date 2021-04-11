زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان: لم يعد يعرف إدارة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

هاجم زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا أنه “سيقر بفشله في إدارة تركيا ويحتكم في النهاية لصندوق الاقتراع”.



كلام كيلتشدار أوغلو جاء في لقاء له مع قناة Haber Global التركية.

وأضاف كيلتشدار أوغلو أن “حزب الشعب الجمهوري سيفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة المنتظر إجراؤها في تركيا عام 2023”.

وجدد كيلتشدار أوغلو دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في تركيا، مهاجما أردوغان، بقوله إنه “يجب على الحكومة أن تذهب إلى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن.. لماذا، لأنه (أردوغان) لا يستطيع أن يحكم بعد الآن، هناك حكومة غير منظمة… (أردوغان) لم يعد يعرف كيف يدير البلاد”.

وتابع “على أردوغان في نهاية المطاف أن يقول: كفى يا رفاق، لا يمكنني الحكم بعد الآن، البلد في طريقه إلى كارثة، فلنحتكم إلى صندوق الاقتراع”.

وأبدى كيلتشدار أوغلو نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا، مضيفا أنه “إذا تم اتخاذ قرار مشترك من قبل تحالف الشعب (تحالف المعارضة التركية)، سأكون مرشحا للرئاسة”.

يشار إلى أنه يوجد في الوقت الحالي تحالفان رئيسيان في تركيا، الأول هو “تحالف الجمهور” الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، والثاني هو “تحالف الشعب” الذي يضم أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى جانب عدد من الأحزاب الأخرى.