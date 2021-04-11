عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب لأعضاء حزبه الجمهوري: سأساعدكم على استعادة الكونجرس

الأحد 11 أبريل 2021

الخليج 365

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونجرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.



وأقام ترامب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترامب، وفقا لنص كلمته للمجموعة بحسب وكالة "رويترز": "نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري - وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز".

وأضاف قائلا: "أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر 2022.