شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تمثيل السيدات فى مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصرى، كما أكد التقرير أن هناك تمكين اقتصادى كبير للمرأة في هذه الفترة ورصد التقرير 5 أرقام هامة عن تمكين المرأة نستعرضها فيما يلى: