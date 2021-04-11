شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نسب تمثيل السيدات فى مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسب تمثيل المرأة في البرلمان المصرى، كما أكد التقرير أن هناك تمكين اقتصادى كبير للمرأة في هذه الفترة ورصد التقرير 5 أرقام هامة عن تمكين المرأة نستعرضها فيما يلى:
- وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ فى مجلس النواب إلى 28%.
- بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجلس الشيوخ 13.3% .
- فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي تمثل نسبة الإناث تمثل 50.7% من إجمالى العاملين فى الجهازِ الإدارى للدولة.
- ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ فى مجالس إدارات الشركات المسجلة فى البورصة من 10.1% فى عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020.
- وصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات شركات القطاع العام إلى 8.7% فى عام 2020 .