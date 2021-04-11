وعدا شبابا بالهجرة… اعتقال شخصين بتهم النصب والاتجار بالبشر ضواحي الفقيه بن صالح

جدة - عبدالحي حسين - قررت النيابة العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم السبت، متابعة شخصين في الثلاثينيات من عمرهما، في حالة اعتقال، بشبهة النصب والاحتيال والاتجار في البشر.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت، كانت قد فتحت تحقيقا بعد توصلها بمجموعة من الشكايات حول تعرض أصحابها للنصب والاحتيال من طرف شخصين وعداهم بتسهيل الهجرة إلى أوربا مقابل مبالغ مالية .

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد عرض المشتبه فيهما على النيابة العامة، قررت هذه الأخيرة إحالتهما على السجن المحلي ببني ملال؛ بعدما وجهت لهما تهم، النصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر.

هذا، وحجزت مصالح الدرك عددا من المعدات التي تستعمل في تزوير الوثائق، وعددا من جوازات السفر المزورة.