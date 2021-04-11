محمد الفلاح - وسط حفاوة شعبية.. الرئيس التونسي يقوم بجولة في شوارع القاهرة صور

الأحد 11 أبريل 2021

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، جولة بشوارع العاصمة المصرية القاهرة التاريخية، ومن بينها شارع المعز، ومنطقة خان الخليلي.



وجاءت جولة الرئيس التونسي، مساء السبت، وسط حفاوة وترحيب كبير من قبل المواطنين وأصحاب المحال التي تقع في الطرق التي مر بها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، بدأ الجمعة، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للتباحث بشأن عدد من الملفات.

ووصل الرئيس التونسي، مساء الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مستهل الزيارة التي تعدّ الأولى لقيس سعيد منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2019.

وخلال مباحثات تناولت أهم الملفات الإقليمية والدولية، أكد السيسي حرص بلاده على تعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن.

من جانبه؛ أشاد الرئيس التونسي بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، التي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات مستقبلية إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى دفع جهود التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.