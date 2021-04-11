محمد الفلاح - ميليشيات الحوثي تحرق مخيم نازحين غربي اليمن

الأحد 11 أبريل 2021

أحرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، مخيم للنازحين المبني من سعف النخيل في قرية الحلة الواقعة شمال غرب حيس بالحديدة، غربي اليمن.



وأفادت مصادر محلية، أن الحريق اندلع منذ ساعات العصر وحتى ساعات متأخرة من الليل، داخل مخيم النازحين مما أدى إلى انهيار المخيم بشكل كلي، بحسب ما ذكره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

ولم يتسنى التأكد من حدوث خسائر بشرية او مادية جراء إحراق مخيم النازحين حتى الآن.

ويأتي إحراق ميليشيات الحوثي مخيم النازحين لأبناء منطقة الحلة بعد أن أجبرتهم الميليشيات على النزوح من منازلهم قسراً في عام 2018م، وجعلت منها تحصينات وثكنات عسكرية لها.

مخيمات مأرب

وكانت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية قد استنكرت صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية في محافظة مأرب.

ونددت المنظمات، في بيان صحفي اليوم الأحد، بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية وقصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، منها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي، والتي تسببت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ولفتت المنظمات إلى ما ارتكبته الميليشيات من جريمة ضد الإنسانية أمس السبت وقصفها حي الروضة بمأرب بصاروخ باليستي أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين.

وأكدت أن هذه الجرائم الحوثية تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بإدانة هذه الجرائم بحق المدنيين وإيقاف جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.