شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 614 شخصا بكوفيد19- في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 614 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 109 آلاف و 559 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة 3 حالات إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1768

كما تعافي من المرض 808 أشخاص خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .100109

وتم تطعيم 8710 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى مليون و 156 ألفا و 950 شخصا.