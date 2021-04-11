شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تحديد القرى لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة حياة كريمة أحد مكونات برنامج التنمية لتطوير القرى المصرية، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، بتخصيص 103 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وتم تدشين المبادرة لتطوير 1000 قرية على 5 مراحل، تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن، وتم البدء من خلال اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، باعتبارها القرى الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ، ويتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:

انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)

انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب … إلخ)

ارتفاع نسبة البطالة

ارتفاع نسبة الأمية

انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية

انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة

توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.