لمدة 4 ساعات.. اليوم انقطاع التيار الكهربائي عن 6 قرى بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت هندسة كهرباء دسوق في كفر الشيخ، السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن 6 قرى تابعة لمركز دسوق، اليوم الأحد، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

ووفق خطاب موجه من هندسة كهرباء دسوق، إلى المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، تبين أنه سوف يجرى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى أبومندور، والمندورة، وكنيسة الصرادوسي، ودمر سليمان، ولاصيفر البلد، ومنشأة علي أغا.

وأوضح الخطاب، أن فترة الأنقطاع سوف تكون 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكة الكهرباء، والتي تتغذى القرى المذكورة من محولاتها الكهربائية.