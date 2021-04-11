شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 801 إصابة في مصر والمغرب 740 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس، تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 600 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و 54 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 209 آلاف و 677 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12405 حالات وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس السبت، تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 625 حالة أول أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 501688 حالة.

كما سجلت 6 وفيات نزولا من 12 وفاة أول أمس ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بسبب الفيروس إلى 8891 حالة.

وقررت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".