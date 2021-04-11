شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: الأمن القومي لمصر هو أمننا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك تقاربًا وتوافقًا مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، بالنسبة للمبادئ الرئيسية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والإقليمية.

وشدد الرئيس التونسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة، قائلًا: «لن نقبل أبدًا بالمساس بالأمن المائي المصري، ونتمنى الوصول لحلول عادلة».

وتابع قائلًا: «أكررها أمام العالم أجمع إن الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا».

وأكد الرئيس التونسي أنه لا مجال لتقسيم ليبيا، وندعم تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، قال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي عقب محادثاتهما، إنه تناول مع نظيره التونسي قيس سعيد قضية الأمن المائي المصري؛ كونه جزءًا من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية.

وأضاف السيسي أن «الرئيس التونسي ثمَّن من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، كذلك تناولنا آفاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية، وكيفية دعم العمل الأفريقي في ظل الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن».

وأكد أنه استعرض مع نظيره سعيد القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض جميع محاولات التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدول العربية.

وتابع: «تم تأكيد أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة دون استثناء، وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، إضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدًا على المنطقة وشعوبها».

واستطرد: «كما بحثنا سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة أن للثقافة دورًا مهمًا في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة، واتفقنا على إعلان عام 2021 - 2022 عامًا للثقافة المصرية - التونسية، من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها، في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما».