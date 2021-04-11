شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: «براكة» ثمرة رؤية محمد بن راشد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تشغيل أول محطة طاقة نووية عربية لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشدداً على أن سموه شغوف دائماً بالريادة.

وعلق سموه على التغريدة التي نشرها صاحب السمو نائب رئيس الدولة للإعلان عن بدء التشغيل التجاري لمحطة «براكة» قائلاً: «هذه إحدى محطات قصة نجاح دولة الإمارات.. ولم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم بركات رؤيتك يا بو راشد ودعمك وشغفك الدايم بالريادة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد غرّد حين الإعلان عن بدء تشغيل المحطة قائلاً: «محطة تاريخية دخلتها دولة الإمارات... جهد 10 أعوام.. و2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريكاً دولياً.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة.. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الإمارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد..»