"الجامعة الإلكترونية" تشارك باليوم العالمي للتوعية بمرض للتوحد بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، عن مشاركتها احتفالية اليوم العالمي للتوحد والذي نظمته مؤسسة "كلنا إيد واحدة" للأطفال ذوي الهمم، بمحافظة أسوان.

وحسب بيان الجامعة، اليوم السبت، شملت الاحتفالية ماراثون رياضي خيري بداية من نادى التجديف بكورنيش اسوان حتى نادى أسوان الرياضي ثم استقل جميع الحاضرين والمراكب الشراعية، حتى أول كورنيش أسوان، وأقيم حفل لتكريم أمهات الاطفال ومحاولة نشر البهجة في نفوس الأطفال وتوضيح دور المؤسسة في محاولة الدمج المجتمعي للأطفال مع فئات المجتمع الأخرى.

وقال الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، إن إطلاق يوم 2 أبريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وحرص العالم كله على الاحتفال بهذا اليوم يعد خطوة مهمة وفعالة لإدراك المجتمع الدولي بزيادة أعداد مرضي التوحد على مستوى العالم، وخطوة إيجابية أيضًا على تذكرة المسئولين والمجتمعات المدنية بحتمية رعاية هذه الفئة وتوفير الحياة الكريمة لهم لتخفيف معاناتهم وذويهم لسنوات طويلة.

وثمن رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية المبذولة في توفير كل سبل الراحة لفئات التوحد خاصة مراكز الرعاية المنتشرة في محافظات مصر والتي تقدم الرعاية الصحية والنفسية والذهنية لأطفال التوحد، ودورات وورش العمل التي ينظمها المجتمع المدني لأولياء أمور أطفال التوحد حتى تخفف من معاناتهم وترشدهم إلى السبل العلمية الصحيحة.

ودعا عبد السلام إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالمرض، وأهمية التوعية بالتوحد ومعرفة الوسائل التي تساعد على تطوير مهاراتهم ودمجهم بالمجتمع، وتصحيح الأخطاء المرتبطة بمريض التوحد، وكذلك بضرورة تأهيل طفل التوحد عبر برامج التأهيل للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ومنها برامج معتمدة يتم تطبيقها.