جرائم القتل تواصل ارتفاعها في أمريكا

أظهر تقرير حديث من صحيفة thehill الأمريكية أن علماء الجريمة عام 2020 شهد - لأول مرة منذ منتصف التسعينيات - أكثر من 20000 جريمة قتل جنائية.

وفيما سيتم تذكر أن 2020 يتسم بالعنف الإجرامي المتصاعد، جادل بعض الخبراء بأن الارتفاع المفاجئ هو أحد الآثار الجانبية المؤقتة للوباء الناجم عن تأثيره الاقتصادي - لا سيما فيما يتعلق بالبطالة؛ لكن هذا يتعارض مع البيانات الأوسع حول جرائم العنف كجرائم القتل والمؤشرات الاقتصادية، والتي لا تكشف عن علاقة واضحة بين الاثنين.

فالتفسير الوبائي معقد أيضًا بسبب حقيقة أن ارتفاع جرائم القتل كان مدفوعًا بشريحة من السكان أضيق بكثير مما تأثرت بالوباء.

ويبين التقرير أنه في 2020 (وفي العديد من المدن، استمر في رؤيته خلال الربع الأول من 2021) يتعلق أكثر بمجموعة من العوامل المتعلقة بالشرطة والعدالة الجنائية.

موجة جرائم ممتدة

وفي أعقاب جرائم القتل المتزايدة في العام الماضي، أعرب بعض المعلقين عن قلقهم بشأن ما بدا وكأنه مكونات لموجة جرائم عنيفة ممتدة.

ووجه آخرون ملاحظة بأنه بالرغم من الزيادة، فإن أداء الولايات المتحدة لا يزال أفضل بكثير مما كان عليه في أوائل التسعينيات. ولكن التقرير ذكر عكس ذلك بشكل خاص لسببين: أولاً، في العديد من المدن، اقتربت أعداد جرائم القتل بالفعل من ذروتها أو تجاوزتها في أوائل التسعينيات.

وثانيًا، تتركز جرائم القتل وإطلاق النار عمومًا بشكل مفرط على المستوى الجغرافي الجزئي، ولا يرسم معدل القتل القومي أي شيء قريب من الصورة الدقيقة لمدى أمان هذه الأماكن أو عدم أمانها.

إلغاء تمويل الشرطة

كما شهدت السنوات الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في عدد رجال الشرطة، وفي تقرير صدر في سبتمبر 2019، حدد منتدى أبحاث الشرطة التنفيذية ما أعلن أنه «أزمة في القوى العاملة»، وأوضحت مجموعة قوية من الأبحاث تمامًا أن المزيد من رجال الشرطة يعني جرائم أقل - وهو اكتشاف يتعارض مع الدعوات الأكثر شيوعًا لـ «إلغاء تمويل الشرطة».

فمن المنطقي أن الانخفاض الكبير في حجم قوات الشرطة في البلاد كان يمكن أن يساعد في تمهيد الطريق لتصاعد جرائم العنف.

وهناك أيضًا سبب للاعتقاد بأنه - جزئيًا بسبب المشاعر المعادية للشرطة التي اتسمت بها احتجاجات الصيف الماضي جراء مقتل فلويد والمواطنين ذوي البشرة السوداء.

العدالة الجنائية

فيما يتعلق بالعدالة الجنائية على نطاق أوسع، جربت الولايات والمدن في جميع أنحاء البلاد (وإن كانت بدرجات متفاوتة) جهود إصلاح مختلفة في السنوات الأخيرة.

وتشمل الأمثلة توسيع نطاق الإفراج قبل المحاكمة من خلال قيود جديدة على الكفالة النقدية؛ وانتخاب ما يسمى بالمدعين العامين «التقدميين» واستخدموا مناصبهم لتقليل العقوبات برفضهم متابعة أنواع معينة من التعزيزات؛ إلغاء تجريم بعض جرائم «نوعية الحياة»؛ قيود جديدة على محاكمة الأحداث؛ إلغاء بعض الأحكام الدنيا الإلزامية، وقيود جديدة على أنواع معينة من نشاط الشرطة.

1991

شهدت الولايات المتحدة ما يقرب من 25000 جريمة قتل - بمعدل 9.8 لكل 100000.

شكلت مدينة نيويورك وحدها ما يقرب من 10% من جميع جرائم القتل في عام 1991.

وشكلت شيكاغو ولوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، معا 10% أخرى.

2020

شهدت نيويورك، ارتفاعًا في جرائم القتل (ما يقرب من 150 جريمة قتل إضافية وأكثر من 750 حادث إطلاق نار إضافي وهو ما يمثل زيادات كل منها بنسبة 45% و97%

شيكاغو، التي لم تتعاف بعد بشكل كامل من ارتفاع جرائم القتل في عامي 2015 و2016، شهدت 274 جريمة قتل إضافية و1435 عملية إطلاق نار إضافية في عام 2020 - 55% ارتفاعًا.

شهدت لوس أنجلوس ارتفاعًا في جرائم القتل بنسبة 38%، أو ما يقرب من 100، بينما ارتفعت عمليات إطلاق النار بنسبة 40% تقريبًا.

أنهت العاصمة 2020 مع ارتفاع جرائم القتل للعام الثالث - هذه المرة بنحو 20%، أو 32 حالة وفاة أخرى.

شهدت المدن الـ 66 التي استجابت لاستطلاع الجرائم العنيفة لنهاية العام الذي أجرته رابطة رؤساء المدن الكبرى مجتمعةً 1.990 جريمة قتل في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يقرب من نصف جرائم القتل الإضافية البالغ عددها 4000 التي قدر خبراء حدوثها في عام 2020.