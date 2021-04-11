تهنئة ملك الأردن بذكرى مرور 100 عام على تأسيس بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ملك الأردن بنفس المناسبة. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والرقي.