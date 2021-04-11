الكاظمي: الإرهاب أصبح تحديا عالميا

ذكر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في كلمة في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي عقد السبت «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية، وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد خوارج العصر عصابات داعش الإرهابية». قائلا «إن الإرهاب أصبح تحديا عالميا يهم الجميع، وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي». وقال الكاظمي «لقد أنجزنا انتصارات كبرى خلال الأشهر الماضية وأنهينا وجود ما يسمى بولاية دجلة خلال عملية السيل الجارف التي قام بها أبطال قواتنا المسلحة في جهاز مكافحة الإرهاب». وذكر «لقد قتلنا ثاني أكبر شخص في تنظيم داعش الإرهابي ضمن العشرات من القيادات الكبار والمئات من عناصر هذا التنظيم ونحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد، وضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي».



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