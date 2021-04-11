الرئيس العراقي يستقبل أمين عام جامعة الدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم، أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط الذي يقوم حالياً بزيارة للعراق. وفي بيان صدر عن مكتبه، أكد صالح أهمية دور جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك عبر تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل إرساء أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أعرب أحمد أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية، مساء اليوم، عن شكره للمسؤولين العراقيين، على دعم العراق المستمر للجامعة العربية، سياسياً ومالياً، مؤكداً أن الدعم العراقي للجامعة في الفترة الماضية كان حيوياً وأسهم في تحسين أداء الجامعة على عدد من الأصعدة. وعلى صعيد متصل بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع أمين عام الجامعة العربية الوضع في المنطقة.