الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: اختيار أول رائدة فضاء إماراتية إنجاز عربي كبير

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

ثمن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية نورا المطروشي، مؤكداً أن اختيار فتاة شابة في مجال الفضاء يُعد إنجازاً علمياً عربياً كبيراً.

وأضاف القوصي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال الفضاء، خاصة بعد وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ، مشدداً على أن اختيار المطروشي ومحمد الملا، يؤكد أن الشباب الإماراتي بصفة خاصة والشباب العربي بصفة عامة لديهم قدرة على الالتحاق بركب الحضارة المعاصرة في جانبها العلمي والمعرفي والتكنولوجي، وسوف يُعطي الشباب العربي حافزاً للدخول إلى مجال الفضاء واكتشافه بقوة.

كما ثمن «القوصى» برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يُتيح للشباب الإماراتي أن يكون لهم نشاط فضائي يُمكنهم من طرح أفكارهم ومشاريعهم في مجال تكنولوجيا الفضاء وتدعيم هذه الأفكار، لافتاً إلى أن الإمارات تسعى للوجود فضائياً عالمياً بشدة، وفي المجتمعات الفضائية والجمعيات والمؤتمرات العلمية التي تتعلق بالفضاء، مؤكداً أن وكالة الفضاء الإماراتية أصبحت في وقت قصير تُصنف في مقدمة وكالات الفضاء العالمية، مضيفاً «هذا نجاح كبير يُحسب للإمارات وللدول العربية».