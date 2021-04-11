رئيس البرلمان العربي: التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية علامة فارقة في إنجازات الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على الإنجاز الكبير الذي تحقق على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة النووية، معتبره علامة فارقة في تاريخ إنجازات الإمارات.

وأكد العسومي؛ خلال كلمته بأعمال جلسة البرلمان العربي الرابعة التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أن هذا الإنجاز الذي تحقق بسواعد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويبرهن على ريادتها في خدمة الإنسانية من خلال مشروعات حيوية استراتيجية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالجهود التي يقودها قادة دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة الإنسانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، متمنياً النجاح والازدهار للإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً.