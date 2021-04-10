شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسجيل 37 وفاة و6779 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 37حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 14 ألفا و678 حالة وفاة.

وأوضح بيان للوزارة أن المستشفيات العراقية سجلت اليوم 6779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى918 ألفا و155 .

وأوضح أن المستشفيات العراقية سجلت أيضا 4891 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 809 ألفا 663 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 41الفا و40 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و469 ألفا و899.