انت الان تتابع خبر الكاظمي يؤكد للبارزاني ضرورة تعزيز التكامل الامني بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ضرورة تعزيز التكامل الامني بين بغداد وأربيل، وذلك خلال استقباله رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في بغداد.
كما بحثا بحسب البيان "الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الاصابات، والجهود الكبيرة الرامية الى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات".
واثنى الكاظمي على "التقدم الحاصل في مجال التأسيس للاليات الدستورية الداخلية"، مستشهدا بـ"الاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية".
كما اكد على ان "تكرار زيارات رئيس الاقليم الى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويساهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد واشار الى زيارته القادمة الى اقليم كردستان".
بدوره، اشاد رئيس اقليم كردستان بـ"جهود رئيس مجلس الوزراء سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا"، مؤكداً أن "الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات ابرزت المكانة المستحقة للعراق باكمله، واعادت دوره الطبيعي اقليميا ودوليا".
كما اشاد بـ"نهج الحكمة في معالجة القضايا الداخلية، وارتفاع مستوى التنسيق الامني، وضرورة تطويره"، معربا عن دعمه "للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها".
واثنى البارزاني على "تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة"، مؤكدا على ان "حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق".