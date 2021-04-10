حياة 'فؤاد سالم' في كتاب جديد ببغداد

واحتوى الكتاب الذي جاء بعنوان "فؤاد سالم.. صوت الوطن والناس" وصدر عن دار "جلجامش" للطباعة والتوزيع والنشر، على 416 صفحة من القطع المتوسط معززة بالصور الفوتوغرافية التي تتحدث عن مسيرة المطرب العراقي الراحل منذ طفولته وحتى بعد وفاته في عام 2013.وقد ضم الكتاب 13 فصلاً تناول فيها المؤلف أبرز المحطات في حياة المطرب فؤاد سالم في البصرة وبغداد والكويت واليمن والسعودية والبحرين والولايات المتحدة وسوريا، كما تناول الكتاب الموقف السياسي لفؤاد سالم، حيث كان معارضاً لنظام صدام حسين.

وذكر المؤلف زيدان الربيعي، أنه "منذ اللحظات الاولى لصدور الكتاب حصل عليه اقبال جيد من قبل محبي المطرب فؤاد سالم"، مشيراً الى أن "هناك طبعات أخرى للكتاب ستتم في الاسابيع المقبلة".