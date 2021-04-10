باكستان تعرض المساهمة بتدريب جيش ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت باكستان عن استعدادها للمشاركة بتوحيد المؤسسات الليبية وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي.

جاء ذلك لدى تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا رشاد جاويد.



توحيد المؤسسات

ووفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، اطلعت عليه ”الخليج 365”، هنّأ سفير باكستان المنفي بتوحيد السلطة السياسية في البلاد، والممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمّنيا دوام الازدهار والاستقرار في ليبيا.





وأعرب جاويد عن استعداد بلاده للمشاركة في توحيد المؤسسات الليبية، وتدريب القوات العسكرية، والمساعدة في إرساء المسار الديمقراطي والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

كما أبدى السفير الباكستاني عزم بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات الصحة والتعليم والصناعة والإسكان والبنية التحتية.

تمثيل دبلوماسي

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن شكره لجمهورية باكستان لاستمرار تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا بمستوى سفير، وما يمثله ذلك من دعم للسلطة السياسية بالبلاد، وفق البيان نفسه.

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وأشاد المنفي بـ"الروابط الأخوية والإسلامية" بين شعبي البلدين، مضيفا أن المجلس الرئاسي سيعمل على تجهيز تصور لآليات التعاون المشترك بين البلدين في وقت قريب.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت باكستان بيانًا رحبت فيه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مشيدة بـ"عزم الشعب الليبي على تحقيق السلام والأمن".





وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، عرض الملحق العسكري الباكستاني في ليبيا، العميد عاطف طلحة، رغبة بلاده المشاركة بتعزيز التعاون في المجال العسكري مع ليبيا.

وعرضت باكستان المساهمة في تدريب عناصر الجيش الليبي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وعمليات نزع الألغام والتخلص من المواد المتفجرة.