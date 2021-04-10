شكرا لقرائتكم خبر عن لا مهادنة بعد اليوم.. عقوبات فرنسية ضد معرقلي الحل في لبنان والان مع التفاصيل
وتوقع أن تفرض فرنسا على المعرقلين عقوبات كالمنع من السفر والترانزيت الذي سيطال الأفراد وعائلاتهم، كما ستضع اليد على الأموال والأملاك والتحويلات المصرفية. وكشف نور الدين أن من ستطالهم العقوبات هم من الصف الثاني أي المستشارين، مفضلاً عدم الكشف عن الأسماء كي لا توظف وكأنها استهداف لحزب أو تيار دون غيره.
ولفت إلى أن قرار العقوبات اتخذ قبل الانفجار الكبير في 4 أغسطس، إذ اعتبرت فرنسا أن العقوبات آنذاك بمثابة الهجمة الإيجابية كمسعى منها لكف يد المعرقلين عن لبنان واللبنانيين. ثم جاءت زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ وطرح المبادرة الفرنسية كحل أمثل للأزمة، محذراً من احتمال فرض عقوبات حال فشل السير بالإصلاحات المطلوبة.
وقال نور الدين: لم يعد بإمكان فرنسا منح المعرقلين المزيد من الوقت والفرص، ووفقاً للودريان فإن العقوبات باتت واقعاً لا مفر منه، لافتاً إلى أن العقوبات لا تلغي روح المبادرة التي تتمسك بها فرنسا وخلفها دول عربية. وأفصح أن الحكومة لن تبصر النور في وقت قريب، محدداً تشكيلها إما في نهاية الصيف أو نهاية عهد ميشال عون كون الأزمة ليست داخلية وحسب بل مرتبطة بشكل كبير بالحريق الإقليمي ونتائج المفاوضات الإقليمية والدولية.