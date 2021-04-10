شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 من شرطة ميانمار بهجوم لقوات عرقية معارضة للعسكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يانجون - رويترز

ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن تحالفاً من قوات عرقية معارضة لحملة الجيش على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، هاجم مركزاً للشرطة في شرقي البلاد السبت، وقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة.

وقالت وسائل الإعلام إن مقاتلين من تحالف يضم جيش أراكان وجيش تحرير تانج الوطني وجيش تحالف ميانمار الوطني الديمقراطي، هاجموا مركز الشرطة في نونجمون بولاية شان في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي الجيش في الحملة على الاحتجاجات التي ثارت إثر انقلاب الأول من فبراير/شباط، وفقاً لجماعة مراقبة، ومع تصاعد العنف، نددت أكثر من عشر جماعات مسلحة بالمجلس العسكري وشككت في شرعيته وتعهدت بالوقوف إلى جانب المحتجين.

وأعلن المشرّعون المدنيون، الذين اختبأ معظمهم بعد الإطاحة بهم، عن خطط لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تتضمن أدواراً رئيسية لزعماء عرقيين، ويعقدون محادثات عبر الإنترنت عن المقاومة المشتركة للمجلس العسكري الحاكم.