شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض أي إجراءات تقوض إنجاح الانتخابات الفلسطينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى التخلي عن جميع الإجراءات التي يمكن أن تقوّض إتمام الانتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح، أو تُؤجل احتمالية عودة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى طاولة المفاوضات كما كانت بالسابق، مؤكدة أن الاقتراع المرتقب فرصة لرأب الصدع في الصف الفلسطيني.

واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان السبت، أن «التعبير المرتقب عن الإرادة الفلسطينية في إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/أيار المقبل، وفقاً للمرسوم الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استناداً إلى ما توصلت إليه القوى السياسية الفلسطينية بعد المشاورات التي جرت في القاهرة برعاية مصرية، هو خطوة نحو تجاوز الانقسام في صفوف الفلسطينيين».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن استعادة وحدة الصف الفلسطيني ستكون حيوية لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الأراضي الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية. وتابع البيان: «بهذا الصدد ندعو إلى التخلي عن أي تصرفات من شأنها أن تقوض إنجاح العملية الانتخابية، وبالتالي إبعاد عودة الطرفين - أي الفلسطينيين والإسرائيليين- عن طاولة المفاوضات».

كما أكدت الوزارة استعداد موسكو لمواصلة جهودها لتعزيز الوفاق بين التيارات الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك تنظيم لقاء جديد بينهما في موسكو.

في الأثناء، أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أنه لن يتم القبول فلسطينياً بإجراء انتخابات عامة من دون أن تشمل مدينة القدس. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة المسؤول البارز في حركة فتح عزام الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «لن نقبل بإجراء الانتخابات تحت أي ظرف كان بدون القدس».

وأضاف الأحمد، «موقفنا واضح بأنه بدون القدس لا انتخابات ولا حل للصراع مع إسرائيل؛ لأن المدينة المقدسة هل جوهر القضية الفلسطينية». وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت رسمياً من إسرائيل عدم وضع العراقيل، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لكنها لم تتلقَّ رداً.