شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف القيادة العراقية في القاهرة قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط السبت، محادثات كبار المسؤولين في بغداد، معلناً أن الجامعة ستستضيف قريباً القيادة العراقية في مقر الجامعة في القاهرة لدعم العراق بكل تطلعاته.

ووصل أبوالغيط، صباح السبت، العاصمة العراقية بغداد لإجراء لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ببغداد: إنه «أبلغ وزير الخارجية بأن الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمن مصالح الشعب العراقي»، لافتاً إلى أنه «خلال ثلاثة أشهر ستتم استضافة القيادة العراقية في الجامعة العربية لإطلاعها على حجم التطورات الحاصلة في مقر الجامعة».

وأكد فؤاد حسين أنه «بحث مع أبوالغيط عدداً من الملفات المهمة أبرزها علاقة العراق مع تركيا وإيران، وكذلك الوضع في سوريا».

وأشار إلى أنه «أطلع أمين عام الجامعة العربية على نتائج الزيارات التي قام بها المسؤولون العراقيون مؤخراً إلى بعض الدول، وفي مقدمتها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بعض دول الخليج».

وكان الرئيس العراقي قد أكد، خلال لقائه أبوالغيط، أن أمن العراق يصب في مصلحة شعوب الشرق الأوسط، وأكد دعم بلاده للحوار في المنطقة. وأضاف «سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار». وأشار صالح إلى أن «استقرار العراق وسيادته عنصران لا غنى عنهما لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها».