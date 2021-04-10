شكرا لقرائتكم خبر عن راحلون يشاركون في مسلسلات رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: سيد محمود

رغم رحيل عدد من النجوم مؤخراً قبل تصوير جميع مشاهدهم المكتوبة في السيناريوهات، إلا أن مخرجي الأعمال التي يشارك الراحلون فيها أكدوا أن مجرد مشاركتهم هو تكريم لهم.

ويظهر النجم الكبير يوسف شعبان في عدد من مشاهد مسلسل «ملوك الجدعنة»، وكان مخرج المسلسل أحمد خالد مرسي قد أسند إليه شخصية كبير الحارة الذي يلجأ إليه شبابها، ومنهم الشابان مصطفى شعبان «سفينة» وعمرو سعد «سرية» في كل أمورهم، وحفظت مشاهد يوسف شعبان، والتي صورها قبل رحيله، ومنها لقطة صامتة جالساً على كرسي في الحارة بينما يغني له «سفينة وسرية» أغنية «بابا يا بابا».

هادي الجيار

أيضاً النجم الراحل هادى الجيار يظهر في عدد قليل من مشاهد مسلسل «الاختيار 2»، ولم تكن له مشاهد كثيرة، وكان قد صور قبل إصابته بفيروس «كورونا» معظم المشاهد، مع معالجة اختفائه من الأحداث، حيث قام المخرج بيتر ميمي بإنهاء ظهوره بطريقة خاصة.

وتظهر الفنانة أحلام الجريتلي في مسلسل «لعبة نيوتن» مع منى زكي ومحمد ممدوح، تأليف وإخراج تامر محسن. وكان آخر ظهور للفنانة قبل رحيلها في مارس/آذار الماضي في مسلسل «اللعبة 2» مع هشام ماجد، ووشيكو، ورانيا يوسف والذي عرض في يناير/كانون الثاني الماضي.