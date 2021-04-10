شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" يحتفلان بتوفيق أوضاع الإصدارات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، ظهر غدا الأحد، احتفالية كبرى، بمقر الهيئة، لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له .

ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المهندس عبد الصادق الشوربجى، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الاصدارات القومية.

يذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 180 لسنة 2018 ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الاخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.