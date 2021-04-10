ايتيدا: 270 مليون دولار استثمارات متوقعة للشركات الناشئة المصرية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إنه من المتوقع زيادة الاستثمارات والتمويلات للشركات الناشئة المصرية إلى 270 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بـ 170 مليون دولار العام الماضي.

جاء ذلك على هامش الجلسة الأولى بالحدث الختامي لجولات تكني المنعقد في الجريك كامبس بمول العرب اليوم السبت.

واستمرت جولات تكني 6 أسابيع في 14 محافظة لدعم ريادة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار عبر قطاعات متعددة ومع العديد من أصحاب المصلحة المعنيين.

وتقام مسابقة في نهاية الجولات لاختيار أفضل شركة ناشئة من كل محافظة ثم تأهيلها للتنافس على جائزة قيمتها 100 ألف جنيه.

وتهدف "جولات تيكني" إلى تمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، وتعرض قصص لرواد الأعمال الناجحين وسرد التحديات والصعاب التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

وأضاف محفوظ، أن الشركات الناشئة أصبحت تلعب دور هام ليس فقط في مصر ولكن في مختلف دول العالم وتمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقدم حلولًا مبتكرة بالإضافة إلى قدرتها على جذب استثمارات محلية وعالمية وتدويرها وخاصة مع انتشار الفكر الريادي في مصر.

وقال محفوظ، إن استبيان حديث بعنوان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021"، قام باستطلاع آراء رواد الأعمال وطموحاتهم الحالية والمستقبلية، قد أظهر أن نسبة الأفراد الذين يفضلون البدء بعملهم الخاص هي الأعلى في مصر، بشكل ملحوظ ونسبة تمثل 71٪، إذا أتيحت لهم الفرصة.

ويؤكد الاستبيان إلى أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم أكثر شعبية من أي وقت مضى في مصر.

وأوضح أن الهيئة بدأت في وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر.