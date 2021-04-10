لحين انتهاء التحقيقات.. وقف رئيس حي 15 مايو عن العمل إثر مخالفة بناء منسوبة إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بإيقاف ألبير الفونس أسعد، رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً على دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بيانا، تؤكد قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.