صور.. محافظ بني سويف يفتتح مدرستين ووحدة صحية في "سمسطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدرسة بدهل الإعدادية الثانوية بنزلة سعيد، والتي جرى تنفيذها على مساحة إجمالية 1930 متر بتكلفة 9 ملايين و400 ألف جنيه تقريبا.

تتكون المدرسة من مبنى واحد مقام على مساحة 548 م، عبارة عن دور أرضى و4 أدوار علوية تضم 21 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض.

كما افتتح المحافظ وحدة صحة طب الأسرة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 6 قراريط، بتكلفة 4 ملايين و485 ألف جنيه تقريبا، وتفقد المحافظ الوحدة المكونة من طابقين.

وافتتح المحافظ أيضاً مدرسة عزبة نصير للتعليم الأساسي على مساحة 12 قيراطا، وبتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه، حيث تتكون المدرسة من مبنى واحد عبارة عن 4 طوابق تضم 11 فصلاً دراسيا، و تستوعب 265 طالبا وطالبة، وتتكون من قاعتين رياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول إعدادي، بجانب مكاتب إدارية ومعملين، ومكتبة، ومصلى، وقاعات متعددة الأغراض، وحمامات عادية وأخرى مجهزة لذوي الإعاقة.