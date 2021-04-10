إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث سير على الطريق الدولي بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم السبت، على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي "6573-س.ل. و" على الطريق الدولي الجديد بعد كارتة أبورديس اتجاه مدينة الطور.

وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم هبة محمد عبدالعزيز 35 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكسر بالذراع الأيمن ، وأحمد محمد شنهاب ٤١ عامًا، ورودينا أحمد محمد 8 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات وجروح سطحية متفرقة بالجسم، ومريم أحمد محمد 5 أعوام، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.