متفحمة ومجهولة الهوية.. العثور على جثة ملقاة بمقابر طهطا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عَثر تربي بقرية نزلة عمارة في طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم السبت، على جثة شاب متفحمة في المقابر.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر متفحمة داخل إحدى طرقات مقابر قرية نزلة عمارة.

انتقل إلي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر متفحمة، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى طهطا العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.