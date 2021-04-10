ألمانيا تطرح مشروع قانون لتوحيد إجراءات مكافحة «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - طرحت الحكومة الألمانية الاتحادية مسودة قانون بهدف توحيد إجراءات مكافحة الموجة الثالثة من «كورونا» على مستوى ألمانيا.

وجاء في المسودة، التي أرسلت إلى الكتل البرلمانية والولايات واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، أنه من بين الإجراءات المقترحة تقييد التجوال من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، طلبت وزارة الصحة من الكتل البرلمانية تقديم اقتراحات بشأن المسودة بحلول الساعة 12 ظهراً يوم غدٍ الأحد.

وفي حالة بلوغ معدل الإصابة 100 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، تنص مقترحات المسودة على تشديد قواعد الاختلاط الاجتماعي، حيث لن يُسمح بالاجتماعات الخاصة للأسرة إلا مع شخص آخر، شريطة ألا يزيد إجمالي عددهم على خمسة أشخاص دون احتساب الأطفال. وقد تُطبق استثناءات قليلة فقط على قيود التجوال، على سبيل المثال في حالات الطوارئ الطبية أو الذهاب إلى العمل، ولكن ليس للتنزه الانفرادي في المساء. وباستثناء محال «السوبر ماركت» والصيدليات، وكذلك متاجر الكتب ومحال الزهور ومتاجر مستلزمات الحدائق، سيُحظر فتح المحال التجارية.

وبحسب المسودة، ستكون اختبارات الكشف عن «كورونا» إلزامية لطلاب المدارس.

كما تنص المقترحات على إغلاق المدارس في حال ارتفع معدل الإصابات في منطقة ما على مئتي حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون ثلاثة أيام متتالية.

وقد تُستثنى فصول مراحل التخرج من الإغلاق.